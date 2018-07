Fabián Noguera exalta chance rara entre os titulares do Santos

O zagueiro Fabián Noguera, do Santos, comemorou a nova oportunidade de atuar como titular na partida contra o Flamengo, no domingo, às 19 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entrará no lugar de Lucas Veríssimo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

+ Elano considera positivo o afastamento de Lucas Lima do Santos

O argentino - que entrou em campo pela última vez na derrota por 1 a 0 para o time equatoriano do Barcelona que desclassificou o Santos da Copa Libertadores - também demonstrou confiança em um resultado positivo, que garantirá a equipe santista matematicamente entre os quatro melhores do Nacional e com um lugar na fase de grupos da competição continental em 2018.

"É uma oportunidade muito importante para eu voltar a jogar depois de tanto tempo. Mas estou tranquilo, temos que ganhar o jogo. Também sabemos que com um ponto estaremos classificados para a fase de grupos da Libertadores, mas queremos vencer para tirar a diferença para Grêmio e Palmeiras e terminar o campeonato da melhor maneira possível", destacou o defensor.

No entanto, Noguera previu dificuldades para a equipe santista diante do Flamengo, time que luta em duas frentes nesta reta final de temporada: no Brasileirão, briga para se manter o G7, mas ainda sonha com o título da Copa Sul-Americana, que vale uma vaga direta na Libertadores.

"O Flamengo é um time muito difícil, tem qualidade nos jogadores. Mas nos dois últimos jogos que vencemos eles, fizemos um trabalho ótimo e dá parar repetir isso, dá para ganhar. Lá, tem a torcida contra, vários fatores contra, mas nosso time está bem e pode trazer um grande resultado. Temos que estar atentos nas linhas, precisamos de muita atenção", finalizou o zagueiro.

O Santos leva vantagem nos confrontos com o time rubro-negro carioca. Em 121 jogos, obteve 45 vitórias, empatou outras 34 vezes e perdeu 42 partidas para o rival. A equipe paulista marcou 181 gols contra o Flamengo e sofreu 164.

O elenco santista treinou nesta sexta-feira no CT Rei Pelé. Além de Lucas Veríssimo, David Braz, lesionado, também ficará de fora da partida. O meia Lucas Lima, afastado pela diretoria, não jogará mais pela equipe neste ano - o jogador está em fim de contrato de deverá deixar o clube.

Desta forma, o técnico interino Elano deverá colocar em campo a seguinte formação para enfrentar o Flamengo: Vanderlei; Victor Ferraz, Fabián Noguera, Luiz Felipe e Jean Mota; Alison, Renato e Vecchio; Jonathan Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.