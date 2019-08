Fabiano deixa o Palmeiras e acerta com clube português por empréstimo

O lateral-direito Fabiano trocou nesta segunda-feira o Palmeiras pelo Boavista, de Portugal. O jogador já foi apresentado pela nova equipe e assinou contrato de empréstimo por uma temporada com opção de compra. Após não ter feito nenhuma partida oficial nesta temporada até agora, o lateral se transfere à Europa em busca de adquirir experiência e ritmo de jogo.

O Boavista começou bem a temporada do Campeonato Portuguuês, com uma vitória e um empate nas duas primeiras rodadas. A expectativa é Fabiano estrear pelo clube no próximo domingo, dentro de casa, contra o Paços de Ferreira. "Estou muito feliz com essa nova experiência em poder estar vestindo essa camisa do Boavista. Muito motivado com esse novo desafio, primeira experiência em um clube da Europa", disse Fabiano em sua apresentação.

O jogador do Palmeiras não fui utilizado neste ano em partidas oficiais. As únicas oportunidades do lateral foram em amistosos durante a parada para a Copa América. Fabiano chegou ao Palmeiras por empréstimo em 2016, marcou o gol do título brasileiro daquele ano, contra a Chapecoense, e logo depois foi comprado por cerca de R$ 7 milhões, com recursos bancados pela Crefisa.

No entanto, em 2017 ele perdeu espaço na equipe e no ano seguinte, inclusive, acabou emprestado ao Inter. Fabiano retornou ao clube nesta temporada e como não fazia parte dos planos do técnico Luiz Felipe Scolari, chegou a ser sondado por outras equipes. "Estou muito contente, feliz e motivado e fazer um grande trabalho com todos os meus companheiros para que a gente possa alcançar nossos objetivos na temporada", ressaltou na chegada ao Boavista.