Fabiano destaca aprendizado em 2015, mas admite ano ruim para o Cruzeiro Reforço do Cruzeiro para 2015 após se destacar pela Chapecoense, o lateral-direito Fabiano não conseguiu conquistar a titularidade em seu primeiro ano no time, se revezando com Mayke no time. O jogador avaliou que o ano foi de aprendizado, destacando as dificuldades enfrentadas pela equipe no primeiro semestre.