Fabiano é poupado e Mayke pode ser titular pelo 3º jogo seguido no Cruzeiro Titular absoluto e um dos destaques da campanha do título brasileiro de 2014, Mayke pode ganhar mais uma chance no time do Cruzeiro. Fabiano, que tem jogado com mais regularidade e é o preferido do técnico Deivid, ficou fora do treino desta quinta-feira na Toca da Raposa II e pode ser novamente desfalque para o treinador. Assim, crescem as chances de Mayke ser escalado pelo terceiro jogo seguido e começar jogando o clássico contra o América-MG, neste sábado, às 16h20, pela semifinal do Campeonato Mineiro.