Fabiano faz primeiro treino e é oficializado como reforço do Inter

O lateral-direito Fabiano foi a grande novidade da segunda-feira no Internacional. O jogador de 26 anos participou de seu primeiro treinamento com os novos companheiros e foi oficializado como reforço. Liberado pelo Palmeiras, ele assinou por empréstimo até o fim da temporada.

"O Sport Club Internacional concluiu as negociações para anunciar a contratação do lateral-direito Fabiano. O atleta foi aprovado em todos exames médicos realizados e assina por empréstimo até 31 de dezembro de 2018 junto ao Palmeiras", anunciou o clube gaúcho.

Nascido em Santa Catarina, Fabiano começou no futebol no Rio Grande do Sul, pelo São Luiz, de Ijuí. Negociado com a Chapecoense, atuou pelo clube por seis temporadas e se destacou antes de ir para o Cruzeiro, em 2015. No ano seguinte, chegou ao Palmeiras e, mesmo entre altos e baixos, ficou marcado pelo gol que garantiu o título brasileiro de 2016 ao clube, justamente contra a Chapecoense.

Antes mesmo de ser oficializado nesta segunda, ele fez parte de um trabalho tático no CT do Parque Gigante. Agora, o Inter aguarda sua regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para inscrevê-lo na fase final do Campeonato Gaúcho. Fabiano brigará por posição com Cláudio Winck e o também recém-contratado Dudu.