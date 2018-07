Fabiano reforça Atlético-MG contra o Sport no Recife O meio-campista Fabiano deve ser a principal novidade do Atlético Mineiro na partida contra o Sport, quarta-feira, no Recife, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador está recuperado de um leve entorse no joelho direito, sofrido na primeira partida do confronto, e foi relacionado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.