Fabianski deixa o Arsenal e assina com o Swansea

SWENSEA - O goleiro Lukasz Fabianski foi contratado pelo Swansea, clube do País de Gales que disputa a primeira divisão do Campeonato Inglês. O goleiro jogou sua última partida pelo Arsenal na final da Copa da Inglaterra, há pouco menos de duas semanas, mas não teve seu contrato renovado pelo clube de Londres.

Apesar de ter disputado e vencido a decisão, o jogador polonês vinha sendo preterido por seu compatriota Wojciech Szczesny na equipe do técnico Arsène Wenger, que só o escalava em competições de menor porte. O atleta disputou sete temporadas pelo clube de Londres desde que foi contratado em 2007, mas nunca alcançou a titularidade incontestável.

A Copa da Inglaterra foi o único título vencido por Fabianski no Arsenal. Ele teve papel decisivo na conquista ao pegar duas cobranças na disputa de pênaltis contra o Wigan, na semifinal do torneio. Pela seleção polonesa, o goleiro disputou a Copa do Mundo de 2006 e a Eurocopa de 2008, mas, reserva, não participou de nenhum jogo nas competições.