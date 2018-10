Fabinho celebra chance e minimiza mudança de posição para jogar na seleção

Pela segunda vez consecutiva, Fabinho foi um dos nomes chamados por Tite na convocação da seleção brasileira. Na primeira, para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, o jogador do Liverpool atuou como lateral-direito, mesmo tendo se firmado como meio-campista na Europa há alguns anos. Nesta segunda-feira, ele revelou ter sido consultado sobre esta mudança e garantiu que ela não o incomoda.

"Antes da primeira convocação, o Edu (Gaspar, coordenador de seleções) e o Tite ligaram para mim, eu não esperava essa ligação. Esperava receber uma oportunidade pelo trabalho que eu vinha fazendo, mas a ligação foi surpreendente. Tite me perguntou se haveria problema contar comigo na lateral direita, se isso poderia me atrapalhar no clube. Eu disse que estar na seleção só me ajudaria, e que sabia fazer as duas posições", contou.

Fabinho surgiu na base do Fluminense e foi muito jovem para a Europa, onde chegou a vestir as cores do Real Madrid. Mas foi Monaco que ele ganhou destaque, primeiro como lateral e depois como volante. Para esta temporada, o jogador foi contratado pelo Liverpool, que desembolsou 50 milhões de euros por seu futebol, mas até agora vem recebendo poucas oportunidades.

"Para que um jogador tenha sequência na seleção, é importante jogar frequentemente no clube. No Liverpool, eu não tenho jogado tanto, mas na Inglaterra tem muitos jogos, espero começar a ter uma sequência maior, jogar mais. Eu quero isso, todo jogador quer jogar sempre. Estou à disposição do treinador, preparado, treinando bem. Eu sabia que isso poderia acontecer no Liverpool, que eu precisaria ter mais paciência, por isso estou bem e não deixo baixar a bola. É só o começo da temporada e sei que vou receber oportunidades", projetou.

Se as oportunidade no Liverpool são escassas, Fabinho disse esperar "continuidade na seleção". Ao lado dos outros jogadores, ele realizou nesta segunda-feira o primeiro treino da seleção em Londres, onde seguirá até quarta-feira, quando viaja para a Arábia Saudita. Lá, enfrentará os donos da casa na próxima sexta-feira, na cidade de Riad, e a Argentina, no dia 16, em Jeddah.