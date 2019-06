Fabinho celebra título europeu e grande fase no Liverpool: 'Coisa de louco'

O volante brasileiro Fabinho, do Liverpool, que ergueu a taça da Liga dos Campeões na noite deste sábado em Madri, após vitória sobre o Tottenham por 2 a 0, qualificou a conquista do maior torneio do continente europeu como "coisa de louco".

Preterido pelo técnico Tite para a disputa da Copa América pela seleção brasileira, Fabinho se disse satisfeito pela temporada que completou pela equipe dirigida por Jürgen Klopp, afirmando que a vitória na maior competição continental representa seu nome escrito na história do time inglês.

"Pessoalmente, em minha primeira temporada [pelo clube inglês] já conquistar esse título é algo incrível. Todos aqui estavam esperando essa conquista faz muito tempo", declarou o jogador, que ganhou rapidamente a confiança do treinador em sua chegada à equipe. Sob o comando de Klopp, Fabinho atuou como volante, zagueiro e lateral.

Natural de Campinas (SP) e vivendo um grande momento em sua carreira desde que se transferiu do Monaco para a Inglaterra, o camisa 3 do Liverpool comentou sobre as dificuldades que precederam o sucesso profissional.

"Antes dessa final, falei con minha mulher e meus pais e lembramos de tempos anteriores no Brasil. Me recordo dos meus pais, da minha irmão e da minha mulher. A medalha pesa, é perfeita", afirmou, antes de concluir: "mas esta noite não tem cansaço, temos que celebrar porque é coisa de louco".