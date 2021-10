Fabinho comemora sequência na seleção brasileira e vê evolução individual

Cada vez mais à vontade, Fabinho vai se soltando no meio de campo da seleção brasileira. No último domingo, diante da Colômbia, em Barranquilla, o volante fez a sua segunda partida consecutiva como titular do time. O atleta do Liverpool comemorou a sequência dada a ele pelo técnico Tite - que não pode contar com Casemiro, do Real Madrid, nesta Data Fifa - entre os titulares.

"É algo novo para mim, muito importante, que eu sempre busquei. Eu tenho muita confiança de jogar, tranquilidade, a comissão sempre passa isso para todos os jogadores. É importante para qualquer jogador quando vai vestir a camisa da seleção brasileira. É seguir meu trabalho", afirmou.

No primeiro jogo desta rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o Brasil venceu a Venezuela por 3 a 1 , na última quinta-feira, em Caracas. Titular também naquela partida, Fabinho não aprovou a própria atuação, apesar da vitória. A autocrítica do volante o fez ver, também, o quanto melhor esteve no duelo diante dos colombianos.

"A primeira, contra a Venezuela, por mais que tenhamos ganhado por 3 a 1, não gostei muito da minha atuação. Acho que com a bola eu poderia ter ido melhor. Acho que foi diferente, me sentir melhor dentro de campo. Acho que no geral a equipe fez um bom jogo, gostei da minha atuação. É isso, seguir evoluindo, melhorando, para no próximo jogo fazer um grande jogo diante do Uruguai", analisou.

Destaque do Liverpool, Fabinho entende a forte concorrência que enfrenta por um lugar no time de Tite. Recheada de opções, como o próprio admitiu, a posição oferece uma disputa sadia e leal, da qual já se acostumou a participar.

"É algo normal, que sempre tem, a seleção brasileira sempre tem jogadores de qualidade. Na minha posição, tem eu, Douglas Luiz, Casemiro, o Allan... Se você for ver, na Inglaterra tem três que estão fazendo uma excelente temporada, o Casemiro joga no Real Madrid há um tempo. São jogadores de qualidade que estão lutando com lealdade pela posição, o treinador nos conhece e tem confiança em nós", concluiu.

A seleção brasileira seguiu de Barranquilla para Manaus, onde inicia nesta terça-feira a preparação para o jogo de quinta contra o Uruguai, na Arena Amazônia. O elenco teve folga nesta segunda. O Brasil é o atual líder das Eliminatórias, com nove vitórias e um empate em 10 jogos disputados.