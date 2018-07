Fabinho é vetado e Roth perde opção para meio-campo do Internacional

O técnico Celso Roth sofreu mais uma baixa no elenco do Internacional nesta quarta-feira. Uma das opções para compor o meio-campo na partida contra o Coritiba, o volante Fabinho foi vetado pelo departamento médico em razão de uma pubalgia. O clube não revelou o tempo de recuperação do jogador.

Com dores desde o início da semana, Fabinho era dúvida desde terça, quando apenas correu no gramado. O volante era uma das opções do treinador, ao lado de Eduardo Henrique, Anselmo e Anderson para substituir Fernando Bob. O volante se tornou desfalque por causa de uma lesão muscular na coxa direita.

Ainda na terça, Roth já havia indiciado que Eduardo Henrique ficaria com a vaga. Com o veto desta quarta, Fabinho não estará nem no banco de reservas. Fabinho e Fernando Bob não será as únicas baixas do Inter para o duelo desta quinta, no Beira-Rio. O zagueiro Paulão cumprirá suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo na rodada passada.

Roth definiu que Eduardo será seu substituto. Desta forma, o Inter deve entrar em campo nesta quinta escalado com Danilo Fernandes; William, Eduardo, Ernando e Ceará; Rodrigo Dourado, Eduardo Henrique, Gustavo Ferrareis, Alex e Seijas; Vitinho.

Na zona de rebaixamento, o Inter encara a partida desta quinta como decisiva para tentar fugir da degola. Com 30 pontos, está a seis de diferença do Coritiba, que ainda tenta assegurar sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.