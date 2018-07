Fabinho exige vitória do Cruzeiro sobre o Guarani

"A gente não tem tempo para ficar lamentando. Vamos levantar a cabeça, temos um jogo difícil pela frente no domingo, fora de casa. Dentro daquilo que colocamos como meta, temos a obrigação de fazer os três pontos. Respeitamos o adversário, mas vamos entrar para ganhar", afirmou.

Ainda sem saber se será titular, Fabinho afirmou que sempre estará pronto quando o técnico Adílson Batista necessitar. "A gente trabalha para, quando for solicitado, entrar bem e corresponder à expectativa do treinador e o do grupo. Estou tranquilo e venho trabalhando. Se precisar de mim, estou à disposição", garantiu o volante.