Fabinho, Henrique e Thiago Heleno reforçam o Cruzeiro

O Cruzeiro poderá ter até três novidades na partida contra o Colo-Colo, quinta-feira, pela Libertadores. Liberados pelo departamento médico, o zagueiro Thiago Heleno e os volantes Fabinho e Henrique foram relacionados pelo técnico Adílson Batista para o confronto em Santiago, no Chile.

Thiago Heleno não entra em campo desde o dia 31 de março, na derrota por 3 a 0 para o Vélez Sarsfield, por conta de uma pubalgia. Já Henrique não atuou no último fim de semana em Ipatinga por conta de uma conjuntivite, enquanto Fabinho sofreu uma pancada no tornozelo direito durante o empate por 0 a 0.

Em compensação, o Cruzeiro tem problemas no setor ofensivo. Além de Kléber, afastado por ter sofrido um estiramento muscular na coxa, Adílson não poderá utilizar Guerrón, com dores no joelho e tornozelo direitos, por conta de uma pancada recebida contra o Ipatinga.

Confira a lista de jogadores relacionados para o duelo do Cruzeiro com o Colo Colo:

Goleiros: Fábio e Rafael

Laterais: Diego Renan e Jonathan

Zagueiros: Gil, Leonardo Silva e Thiago Heleno

Volantes: Fabinho, Fabrício, Henrique e Marquinhos Paraná

Meias: Bernardo, Gilberto, Pedro Ken e Roger

Atacantes: Eliandro, Thiago Ribeiro e Wellington Paulista