Fabinho marca, Monaco vence Strasbourg e segue na perseguição ao PSG no Francês

O Monaco abriu a 29.ª rodada do Campeonato Francês com uma vitória por 3 a 1 sobre o Strasbourg na noite desta sexta-feira, na casa do adversário, o estádio De La Meinau, em Estrasburgo.

A vitória leva o vice-líder Monaco aos 63 pontos e mantém a equipe na perseguição ao líder Paris Saint-Germain. Mesmo que o cenário não seja muito favorável, já que o PSG tem 11 pontos de vantagem, o time do principado mantém viva a esperança de conquistar o bicampeonato francês. O Strasbourg é o 15º colocado, com 31 pontos.

Agora, o Monaco não perde não competição nacional há 14 jogos. A última derrota foi para o Nantes, por 1 a 0, no dia 29 de novembro do ano passado, em confronto válido pela 15.ª rodada.

O resultado positivo foi construído com os três gols marcados na primeira etapa. Jovetic abriu o placar no começo da partida, o português Rony Lopes ampliou na sequência e o brasileiro Fabinho, com um belo chute, selou a vitória da equipe monegasca. O atacante Bahoken fez o gol de honra dos donos da casa.

A rodada continua neste sábado, com destaque para o Paris Saint-Germain, que tem um compromisso teoricamente fácil. Sem Neymar, o time da capital francesa encara o lanterna Metz, em casa, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.