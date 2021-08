Fabinho renova com o Liverpool até 2026: 'Estou muito feliz, era o que queria'

Curinga do técnico alemão Jürgen Klopp por jogar como lateral-direito, zagueiro ou volante, o brasileiro Fabinho renovou seu contrato com o Liverpool, nesta terça-feira, até o fim da temporada de 2026. "Estou muito feliz por ter assinado um novo contrato com o clube, era o que eu queria."

Contratado do Monaco em 2018, o jogador da seleção brasileira, de 27 anos, pode completar nove temporadas no clube inglês com o novo acordo. Até então já defendeu a equipe em 122 partidas e o acordo era um pedido expresso da comissão técnica, extremamente satisfeita com o jogador.

"Desde o início da conversa, tive muita certeza porque era o que eu queria, ficar neste clube, continuar jogando pelo Liverpool. Agora é oficial e estou muito feliz", comemorou o brasileiro. "Tenho sido muito feliz aqui nestas últimas três temporadas. Aprendi muito com o treinador, com toda a equipe, com os rapazes (companheiros) também."

Mesmo tendo uma caída de rendimento na temporada passada, o Liverpool ainda conseguiu fechar o Campeonato Inglês na terceira posição. Se garantiu na Liga dos Campeões novamente e espera fazer melhor a partir da próxima semana, para felicidade de Fabinho.

"Conseguimos coisas juntos e, para mim, acho que é o melhor lugar para estar, para continuar crescendo, aprendendo com a equipe, com os jogadores. Espero que possamos continuar conquistando coisas boas", concluiu.

A alegria de Fabinho consente com o assistente técnico Pepijn Lijnders, braço direito de Klopp e um dos responsáveis por aprimorar a equipe nesta pré-temporada.

"Sabemos que com esses jogadores podemos ir muito longe em todas as competições", avaliou Lijnders. "No ano passado não ganhamos nenhum troféu, então acho que todos estão com fome de ganhar mais troféus, ganhar mais coisas, para manter nossos fãs felizes. Com muita esperança vamos fazer isso nesta temporada."