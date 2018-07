Fábio aprova reformulação do elenco cruzeirense No Cruzeiro desde 2005, Fábio é um dos poucos jogadores identificados com o clube a permanecer após a reformulação feita no elenco para 2012. Além de liberar alguns jogadores que estavam há pelo menos três anos no clube, como Marquinhos Paraná e Fabrício, o clube se reforçou com atletas pouco conhecidos, como o zagueiro Mateus e o volante Rudnei. Fábio, porém, aprovou as mudanças que foram realizadas.