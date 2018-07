Fábio Aurélio crê em volta antes do fim da temporada O lateral-esquerdo Fábio Aurélio espera se recuperar rapidamente de uma lesão muscular rapidamente para reforçar o Liverpool na reta final da temporada e ajudar o time a obter uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O jogador brasileiro se contundiu no dia 17 de abril, durante o empate por 1 a 1 com o Arsenal, em partida válida pelo Campeonato Inglês.