Fábio Aurélio é relacionado após quase 1 ano no Grêmio Quase um ano depois de ser contratado, Fábio Aurélio finalmente pode fazer a sua estreia com a camisa do Grêmio. O lateral-esquerdo revelado pelo São Paulo está entre os jogadores relacionados para enfrentar o Cruzeiro-RS, nesta quinta-feira, na Arena Grêmio, pela quarta rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho.