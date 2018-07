Fábio Aurélio espera reconquistar espaço no Liverpool

O lateral-esquerdo Fábio Aurélio revelou nesta quarta-feira estar entusiasmado para reconquistar o seu espaço no Liverpool, após sofrer uma contusão no tendão de Aquiles em agosto e desfalcar a equipe por meses.

Ansioso para voltar a atuar como titular, o lateral brasileiro se colocou à disposição para a partida contra o West Ham, no sábado. "Tenho treinado bem e já fui relacionado para enfrentar o Stoke City, mas não fiquei no banco. Espero poder jogar no sábado", afirmou Fábio Aurélio.

Na avaliação do brasileiro, será agora preciso uma sequência de partidas para que ele possa retomar a melhor forma física e técnica. "Preciso agora de uma sequência. Quando mais você joga, mais confiante fica. Estou me sentindo bem e espero atuar novamente", finalizou.