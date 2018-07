Fábio Aurélio recusa novo acordo e deixará o Liverpool

O lateral-esquerdo brasileiro Fábio Aurélio deixará o Liverpool depois de recusar a proposta que recebeu para renovação de seu contrato com o clube inglês, que acumulou fracassos nesta temporada em todos os torneios que disputou.

Fábio Aurélio sofreu por causa de muitas lesões durante a sua passagem de quatro anos pelo clube. Essa temporada, por exemplo, terminou de forma prematura para o jogador, que não atua desde fevereiro por causa de um problema na coxa.

Devido ao histórico médico de Fábio Aurélio, de 30 anos, o Liverpool resolveu oferecer ao atleta um contrato flexível e de produtividade, baseado no número de partidas que ele disputasse.

O técnico do Liverpool, Rafa Benítez, afirmou nesta terça-feira que vinha trabalhando com a possibilidade de o brasileiro seguir no clube e afirmou ser uma "pena" não conseguir segurar o jogador. "O único problema que temos com Fábio é que ele sofreu muitas lesões e é uma pena, porque tem muita qualidade", ressaltou o treinador.