Fábio Aurélio sofre lesão e pode ficar 6 meses sem jogar O lateral-esquerdo Fábio Aurélio vai desfalcar o Grêmio antes mesmo de fazer a sua estreia no clube. Neste sábado, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho direito durante um treinamento recreativo e pode ficar afastado dos gramados por até seis meses, de acordo com o departamento médico da equipe. O jogador já foi descartado para o duelo com o Atlético Mineiro, domingo, no Estádio Olímpico, pela sétima rodada do Campeonato Aurélio.