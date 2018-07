Fábio Aurélio treina, mas ainda não estreia pelo Grêmio Ainda não será contra o Pelotas, nesta quarta-feira, na casa do rival, que o lateral-esquerdo Fábio Aurélio fará sua estreia com a camisa do Grêmio. O jogador de 33 anos treinou normalmente nesta segunda-feira, mas será poupado diante do time do interior. Desde que chegou, em junho passado, ele convive com lesões.