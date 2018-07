Fábio Braga ganha vaga de Willian e será titular no Flu

Fábio Braga ganha uma chance entre os titulares pouco tempo depois de quase deixar o clube. No fim do mês passado o Fluminense acertou quase todos os detalhes da venda do jogador para o Modena, da segunda divisão italiana, mas a negociação travou no fim e ele acabou ficando no Brasil.

Se Fábio Braga deve entrar na equipe, Leandro Euzébio segue fora. O zagueiro se recuperou de lesão e está à disposição, mas ficará no banco neste sábado. Anderson segue como parceiro de Gum na defesa. Com isso, o Fluminense vai para o jogo com: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Anderson e Carlinhos; Edinho, Fábio Braga, Rafinha e Wagner; Rhayner e Rafael Sobis.