Fabio Cannavaro estreia com derrota no comando da seleção da China

O italiano Fabio Cannavaro estreou com derrota na função de treinador da seleção da China. A equipe comandada pelo campeão mundial com a seleção da Itália em 2006 foi derrotada pela Tailândia por 1 a 0, nesta quinta-feira, diante da torcida chinesa, na cidade de Nanning. O único gol da partida foi marcado por Chanathip Songkrasin, aos 33 minutos de jogo.

O ex-zagueiro, eleito o melhor do mundo em 2006, assumiu o comando da seleção chinesa no dia 15, no lugar de Marcello Lippi, vindo do Guangzhou Evergrande - entrou no lugar do brasileiro Luiz Felipe Scolari, em 2017. Pela equipe chinesa, conquistou um título. E, na seleção, teve pouco tempo para preparar e formar o grupo.

No entanto, a estreia não foi como o italiano esperava. Com o revés, no quadrangular amistoso China Cup, o time da casa terá que disputar o terceiro lugar com o vencedor de Uruguai x Usbequistão. Este confronto está marcado para a sexta-feira. O próximo jogo da China na competição será na segunda-feira.