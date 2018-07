Fabio Capello surpreende com Pogrebnyak em convocação da Rússia

MOSCOU - O técnico da seleção da Rússia, Fabio Capello, surpreendeu nesta segunda-feira ao incluir o atacante de 30 anos Pavel Pogrebnyak na lista provisória de 30 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo no Brasil. O centroavante, que defende o clube da segunda divisão inglesa Reading, nunca jogou pela seleção sob comando de Capello e parecia já ter dado adeus às chances de voltar a defender a Rússia.

A última partida de Pogrebnyak pela Rússia foi em junho de 2012, contra a Grécia. O ex-jogador do Fulham, que marcou 13 gols em 39 partidas nesta temporada pelo Reading, é o único convocado que atua fora da Rússia. Como esperado, não houve espaço para Andrey Arshavin, Roman Pavlyuchenko e Dinyar Bilyaletdinov.

Arshavin e Pavlyuchenko têm jogado pouco nesta temporada por seus clubes, Zenit e Lokomotiv, enquanto Bilyaletdinov acaba de ser rebaixado com o Anzhi Makhachkala após ter sido contratado por empréstimo do Spartak Moscou. Capello chamou Artem Dzyuba, atacante do Spartak que passou a temporada emprestado ao Rostov e marcou 17 gols, terminando como vice-artilheiro do Campeonato Russo.

O técnico italiano precisa reduzir a lista para 23 jogadores até o dia 2 de junho. A seleção russa começa sua preparação para o Mundial com um amistoso contra a Eslováquia, em São Petersburgo, em 26 de maio. A Rússia também jogará antes da Copa contra Noruega e Marrocos, antes de viajar para o Brasil. O time de Capello está no Grupo H, ao lado de Coreia do Sul, Bélgica e Argélia. Essa será a primeira participação dos russos numa Copa do Mundo em 12 anos.

CONVOCADOS

Goleiros: Igor Akinfeev (CSKA Moscou), Yury Lodygin (Zenit St Petersburg), Sergey Ryzhikov (Rubin Kazan)

Defensores: Alexander Anyukov (Zenit St Petersburg), Alexey Berezutskiy (CSKA Moscou), Vasili Berezutskiy (CSKA Moscou), Vladimir Granat (Dynamo Moscou), Andrey Eshchenko (Anzhi Makhachkala), Sergey Ignashevich (CSKA Moscou), Alexey Kozlov (Dynamo Moscou), Dmitry Kombarov (Spartak Moscou), Andrey Semenov (Terek Grozny), Georgi Schennikov (CSKA Moscou)

Meio-campistas: Vladimir Bystrov (Anzhi Makhachkala), Yury Gazinskiy (Krasnodar), Denis Glushakov (Spartak Moscou), Igor Denisov (Dynamo Moscou), Alan Dzagoev (CSKA Moscou), Yury Zhirkov (Dynamo Moscou), Alexey Ionov (Dynamo Moscou), Pavel Mogilevets (Rubin Kazan), Alexander Samedov (Lokomotiv Moscou), Victor Faizulin (Zenit St Petersburg), Oleg Shatov (Zenit St Petersburg), Roman Shirokov (Krasnodar)

Atacantes: Artem Dzyuba (Rostov), Maxim Kanunnikov (Amkar Perm), Alexander Kerzhakov (Zenit St Petersburg), Alexander Kokorin (Dynamo Moscou), Pavel Pogrebnyak (Reading)