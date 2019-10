Carille cobra o elenco do Corinthians e diz que time não fez nem 10 jogos bons no ano

A derrota para o São Paulo parece ter abalado bastante o elenco e comissão técnica do Corinthians. Nem tanto pelo resultado, mas pela má atuação do time no estádio do Morumbi. Ao final da partida, o técnico Fábio Carille fez duras críticas aos seus jogadores

“Acho que de 63 de jogos a gente não fez 10 bons jogos em todo ano. A gente não fez. Até campeão Paulista, já falei várias vezes, com dificuldade para jogar. Falei na coletiva passada a respeito do Boselli que as características do nosso time não são pra ele”, disse o treinador, logo na primeira resposta da entrevista coletiva, claramente irritado com a situação.

Sempre equilibrado nas entrevistas e sem apontar culpados, Carille continuou seu desabafo. “A gente está com uma ideia que não é a do Corinthians, isso de muitos anos, de ficar recuando bola para o Cássio a toda hora. O entendimento está difícil, mas por incrível que pareça, ainda estamos em quarto. Não dá para entender. O que está jogando não era para estar em quarto”, disparou. “Tem outras equipes que têm mais equilíbrio no elenco do que a nossa”, emendou.

Os jogadores também parecem estar preocupados e sem saber como mudar as coisas. “Sinceramente, a gente não sabe o que está acontecendo. Se soubesse, já teria revertido a situação. A gente não poderia errar o que estávamos errando nos últimos jogos, erros de passe e domínio. Não é falta de cobrança e nem de empenho. Tem que ver o que está acontecendo”, disse o meia Mateus Vital, em entrevista ao Premiere.