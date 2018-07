Fábio Carille confirma Corinthians para o clássico com Marciel na vaga de Arana

O técnico Fábio Carille comandou um treino tático neste sábado e definiu o Corinthians que enfrentará o Santos neste domingo, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é a presença do volante Marciel na lateral esquerda.

Ele venceu a disputa com Moisés, titular nos dois últimos jogos, e substituirá Guilherme Arana, que continua vetado pelo departamento médico por conta de uma lesão muscular na coxa direita. O restante do time é o considerado ideal pelo treinador.

Em relação à equipe que perdeu para o lanterna Atlético Goianiense na última rodada por 1 a 0, em São Paulo, haverá três novidades. O zagueiro paraguaio Balbuena se recuperou de lesão muscular e os atacantes Romero e Jô retornam de suspensão.

O Corinthians é o líder isolado do Brasileirão com 50 pontos e deve entrar em campo neste domingo para enfrentar o Santos com: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Marciel; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Na manhã deste sábado, Fábio Carille separou o elenco entre titulares e reservas. O time principal realizou um trabalho tático e depois um treinamento específico de bola parada. Os reservas fizeram treino em campo reduzido.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros - Cássio, Walter e Matheus Vidotto

Zagueiros - Pablo, Balbuena e Pedro Henrique

Laterais - Fagner, Marciel, Léo Príncipe e Moisés

Meio-campistas - Gabriel, Maycon, Fellipe Bastos, Paulo Roberto, Warian, Rodriguinho, Jadson, Giovanni Augusto e Camacho

Atacantes - Jô, Romero, Clayson e Kazim