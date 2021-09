Fábio Carille define lista de relacionados do Santos com volta de Diego Tardelli

O Santos divulgou neste sábado a lista de relacionados para o duelo deste domingo contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS), pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade entre os nomes que estarão no estádio Alfredo Jaconi é o atacante Diego Tardelli, que ficou de fora do empate sem gols com o Ceará, na semana passada, após estrear na derrota por 1 a 0 para Athletico-PR, em jogo que eliminou o time santista nas quartas de final da Copa do Brasil.

Contratado no final de agosto, Tardelli sofreu uma emboscada após a eliminação em sua primeira partida e ficou de fora do compromisso seguinte. A ausência contra o Ceará, entretanto, não teve relação com o episódio de violência, pois já fazia parte do cronograma de condicionamento físico definido pelos profissionais do clube.

Além do atacante, a lista tem os retornos de Carlos Sánchez, desfalque na rodada passada, e de Lucas Braga, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão. Os zagueiros Robson Reis, Luiz Felipe e Kaiky até voltaram a trabalhar no gramado do CT Rei Pelé, em Santos, mas ainda estão em recuperação de lesões, portanto não foram relacionados, assim como Madson.

Entre as três novidades, apenas Sánchez deve começar como titular contra o Juventude, em mudança que coloca Marcos Guilherme no banco de reservas. Carille deve armar o time novamente com três zagueiros, dessa vez com Marinho e Léo Baptistão como dupla ofensiva e o uruguaio na armação, mas com possibilidade de variações táticas.

Sem vencer há nove jogos na sequência da temporada, o Santos ocupa a 14.ª colocação do Brasileirão, com 24 pontos. Carille deve mandar o time a campo com João Paulo; Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Leonardo; Pará, Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez e Felipe Jonatan; Marinho e Léo Baptistão.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros - João Paulo, Diógenes e Jandrei;

Laterais - Pará, Felipe Jonatan e Moraes;

Zagueiros - Wagner Leonardo, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Derick;

Volantes - Camacho, Ivonei e Vinícius Zanocelo;

Meias - Gabriel Pirani, Jean Mota e Carlos Sánchez;

Atacantes - Marinho, Léo Baptistão, Raniel, Marcos Guilherme, Lucas Braga, Ângelo e Diego Tardelli.