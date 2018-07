Fabio Carille desaprova atuação do Corinthians em empate: 'Podemos ser melhores'

O técnico Fabio Carille não gostou do desempenho do Corinthians no empate por 0 a 0 com o Botafogo, neste sábado, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela rodada de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. O treinador reclamou dos erros de passe da equipe.

"Podemos ser melhores, principalmente com a bola. O Botafogo criou chances no primeiro tempo em cima de erros nossos, na saída de bola, tentando forçar por dentro, que é algo que não trabalhamos. Mas nós vamos trabalhar para melhorar", disse Fábio Carille.

A queixa do técnico é que os jogadores não conseguiram repetir o futebol apresentado nas rodadas anteriores do Estadual. "Perdemos confiança quando erramos duas vezes na frente da área deles e depois não fizemos mais. O resultado é bom, mas não é pra ficar feliz porque pecamos com a bola no pé, na saída de jogo. Precisa ser mais e essa é nossa busca", afirmou.

Além dos erros de passes, o que chamou a atenção foi a apatia do Corinthians. Sem força ofensiva, a equipe pouco pressionou o adversário. Fábio Carille, no entanto, negou que a equipe jogou pelo empate. "Nossa proposta era de buscar a vitória, mas tivemos muitos erros de passe na construção e por isso dificuldade de chegar ao campo do adversário", comentou.

Corinthians e Botafogo voltam a se enfrentar no próximo domingo, no estádio do Itaquerão, em São Paulo. Quem vencer, avança para as semifinais do Estadual. Em caso de novo empate, por qualquer placar, a decisão da vaga vai para a disputa por pênaltis.