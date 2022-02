Fábio Carille pode alterar o esquema tático do Santos para o clássico com o São Paulo

O técnico Fábio Carille deverá alterar o esquema tático do Santos para o clássico de domingo, na Vila Belmiro, às 18h30, contra o São Paulo, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O treinador trocar o 4-3-3 utilizado nas últimas partidas para o 4-2-3-1

"Eu gosto de um 10 mais perto do 9. O Marquinhos, que é um cara que gosta de jogar mais de lado, pode funcionar, mas o meu time ideal, num 4-2-3-1, é ter um 10 que fique perto do 9, que saiba movimentar, que encha a área, também, quando essa bola chegar de lado, que saiba fazer gol. Esse é o time ideal que eu penso", disse o treinador santista.

Depois da derrota para o Mirassol, Carille criticou a falta de postura e atitude do time no primeiro tempo, quando seus jogadores foram para o vestiário com uma desvantagem de 3 a 0 no placar. O técnico, irritado, demonstrou estar cansado da oscilação da equipe durante as partidas

Apesar da decepção com o rendimento do time, Carille também admitiu sua parte de erro. " Eu tenho uma equipe que a gente conversa, discute a escalação, mas eu que decido quem vai para campo. Claro que é minha escalação, minha responsabilidade. Mas também a atitude de todos os jogadores é importante."

No equilibrado Grupo D, o Santos soma nove pontos, quatro atrás do líder Red Bull Bragantino, enquanto Ponte Preta e Santo André somam sete cada.