Carille aponta sentimento de 'dever cumprido' e festeja semana livre para clássico com Palmeiras

A vitória do Santos sobre o Athletico-PR, neste sábado, em Curitiba, deixou o técnico Fábio Carille com o sentimento de "dever cumprido" e confiante de que a semana livre para treinamentos vai proporcionar a recuperação física necessária até o clássico do dia 7, diante do Palmeiras.

"Muito feliz com o resultado. Diante de um adversário difícil, em sua casa, após ter conquistado uma vitória tão importante sobre o Flamengo. Sentimento de dever cumprido, mas ainda temos muita coisa para fazer e meu elenco sabe disso", disse o treinador santista.

Carille destacou a disposição física dos jogadores e comemorou o fato de não precisar atuar no meio de semana. "Não sei como faríamos para jogar na quarta-feira. O que este time correu contra o Fluminense e neste sábado diante do Athletico... Ainda bem que teremos dias para recuperar o grupo na parte física."

A sequência inédita no Campeonato Brasileiro com duas vitórias consecutivas não causa perspectivas ao treinador de uma futura classificação na próxima edição da Copa Sul-Americana. "Não estou projetando nada e nem quero projetar. Ainda precisamos de pontos para alcançar o nosso objetivo. Nove finais nos restam pela frente."

O técnico santista admitiu que o time não fez uma boa apresentação e foi pressionado pelo adversário. "Mas o importante neste momento é conquistar os três pontos. Poderíamos ter obtido uma vantagem maior no final da partida, se tivéssemos acertado o passe decisivo no contra-ataque."