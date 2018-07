Fábio celebra boa fase e agradece apoio no Palmeiras

SÃO PAULO - Um das boas revelações do Palmeiras nos últimos jogos, o goleiro Fábio ganha cada dia mais espaço. Revelado no clube, ele venceu a disputa com Bruno para substituir o machucado Fernando Prass e, além da boa fase, comemora também ter o apoio dos companheiros.

"O Prass vinha de uma sequência muito boa e ele me deu muito suporte para entrar na equipe. Quanto ao Bruno, não tenho palavras para descrevê-lo. Ele me ajuda muito desde minha chegada ao Palmeiras. Eu o considero praticamente como um irmão", disse Fábio.

Na partida contra o Sampaio Corrêa, ele fez pelo menos duas importantes defesas e arrancou elogios de outros companheiros. "Isso é fruto de muito trabalho. A gente tem trilhado um caminho, que é fazer história no clube. No jogo de quarta-feira, tivemos dificuldades até marcar o primeiro gol e foi preciso fazer umas defesas, mas isso faz parte do nosso trabalho."

Mostrando confiança, Fábio garante que não teme perder a posição com a chegada de um novo técnico. "Tenho que fazer o meu trabalho. Independente do treinador que vir, vou mostrar o meu trabalho para ele saber que pode contar comigo. Se preferir mudar, eu vou trabalhar mais para mostrar minha qualidade", avisou.

Fábio e o volante Renato devem ser mantidos na equipe para a partida contra o Vitória, domingo, em Salvador. E, mais uma vez, o time será comandado pelo treinador interino Alberto Valentim.