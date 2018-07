Fábio Coentrão reforça Benfica contra o Lyon

O Benfica terá o reforço do lateral-esquerdo Fábio Coentrão para enfrentar o Lyon nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Um dos principais destaques da seleção portuguesa na Copa do Mundo da África do Sul, Coentrão se recuperou de uma contusão na perna direita.

O defensor Maxi Pereira, recuperado de uma gastroenterite contraída após defender a seleção uruguaia, também está totalmente recuperado do problema e foi relacionado para o jogo com o Lyon, na França.

Apesar das boas notícias, o atacante paraguaio Oscar Cardozo não se recuperou de um entorse no joelho esquerdo e está fora do importante confronto. O volante Ruben Amorim, com uma tendinite, também desfalca o Benfica. O time português está na terceira colocação do Grupo B com três pontos, três atrás do líder Lyon.