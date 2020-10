Fábio comemora aniversário de 40 anos e vitória tranquila do Cruzeiro na Série B

No dia do aniversário de 40 anos do goleiro Fábio, maior ídolo da torcida no atual elenco do Cruzeiro, o time mineiro fez sua melhor partida na Série B do Campeonato Brasileiro e bateu a Ponte Preta por 3 a 0, nesta quarta. Mesmo com motivos para comemorar, Fábio optou por manter o discurso de "pés no chão" e lembrou que ainda falta muito para o time mineiro alcançar os objetivos na temporada.

"Temos que nos focar e seguir trabalhando para encarar esse desafio. Sabemos que se fala muito externamente, inclusive nas redes sociais, então a gente tem que deixar esses comentários negativos de lado. Já tem muita gente para puxar para baixo", disse o goleiro.

Depois, continuou: "Então temos que nos unir para encarar esse desafio. Sabemos que o Cruzeiro vive o pior momento de sua história, dentro e fora de campo, e só nós podemos tirar o clube dessa situação".

Fábio ainda comemorou o fato de completar 40 anos defendendo um clube de ponta no cenário nacional. "Não imaginava jamais chegar aos 40 anos defendendo uma camisa tão tradicional de um grande clube. Um time tão importante e uma camisa história. Sempre comemoro dia após dia, porque o amanhecer é uma nova oportunidade que Deus está nos dando para ser uma melhor pessoa e um melhor profissional", concluiu.