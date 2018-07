Fábio comemora período nos EUA e reforços no Cruzeiro

"É fundamental esse período para nos prepararmos bem para o restante do Campeonato Brasileiro, que vai ser bastante difícil, competitivo e disputado", disse o goleiro de 30 anos, em entrevista ao site do Cruzeiro. "Temos esses dias para evoluirmos de todas as formas e nos fortalecermos ainda mais para chegarmos preparados para todas as adversidades."

Sobre o planejamento para o segundo semestre, Fábio também fez elogios ao trabalho da diretoria do clube, que recentemente fechou a contratação de três reforços: o zagueiro Manoel, o meia-atacante Marquinhos e o atacante Neilton.

"O Cruzeiro permaneceu com seus atletas e ainda conseguiu reforços para que a gente possa ter mais opções em todas as posições, para estar com a equipe muito forte e pronta para, se Deus quiser, confirmar títulos importantes nesta temporada", avaliou Fábio.

Após a chegada nos Estados Unidos, o Cruzeiro fez nesta quinta-feira o primeiro treino com bola no campo do College of the Holy Cross, na cidade vizinha de Worcester. Os dois primeiros amistosos da equipe, contra o Miami Dade, estão programados para os dias 22 e 24 de junho, nas cidades de Framingham e Lawrence.