Fábio contém euforia e cobra foco do líder do Brasileirão Cruzeiro

Capitão do Cruzeiro, o goleiro Fábio não se ilude com o fato de que a equipe convive com o favoritismo de quem é o atual campeão nacional e que no momento ocupa a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. O jogador enfatizou que o time precisa se manter focado e buscar sempre evoluir na continuidade da competição, na qual voltará a atuar nesta quinta-feira, contra o Vitória, no Mineirão, em Belo Horizonte.

E o atleta aposta que os cruzeirenses não irão se acomodar no torneio, embora altos e baixos sejam comuns em um longo Brasileirão de pontos corridos. "O grupo que o Cruzeiro possui, a conquista do título no ano passado e o fato de sermos líderes, acabam exercendo certo respeito (por parte dos adversários), pelo menos até o início da partida. Nós temos que ter consciência disso, caso contrário, a equipe adversária acaba crescendo no jogo e nós não queremos isso. Vamos trabalhar da mesma forma, com o mesmo empenho e dedicação", disse o jogador, em declarações reproduzidas nesta quarta-feira pelo site oficial do Cruzeiro.

O longo tempo sem atuar em jogos oficiais, tendo em vista a paralisação de 45 dias motivada pela pausa do torneio nacional por causa da disputa da Copa do Mundo, também não é motivo de preocupação para Fábio. Ele exibiu confiança na equipe e elogiou a preparação realizada neste período.

"O elenco se conhece bem e a intertemporada nos Estados Unidos foi importante para crescer este entrosamento dentro e fora de campo, o que fortalece a nossa equipe diante das dificuldades que vamos enfrentar na sequência do campeonato", completou.