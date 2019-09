Fábio destaca força do Inter, mas confia na classificação do Cruzeiro

Um dos líderes do time do Cruzeiro, o goleiro Fábio afirmou que a equipe vai ter de estar preparada para enfrentar grandes desafios diante do Internacional, nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Derrotado por 1 a 0 no duelo de ida, o time mineiro precisa pelo menos de uma vitória simples para levar a decisão da vaga na final para os pênaltis.

"É um jogo em que se podem acontecer todos os tipos de situações. São duas equipes acostumadas a decidirem competições, a chegarem em momentos decisivos, com jogadores experientes, e jovens querendo mostrar seu potencial. Tem tudo para ser uma grande partida. Esperamos que o Cruzeiro possa estar preparado para encarar todas as adversidades que são as de enfrentar o Internacional em seu estádio", disse o experiente goleiro, de 38 anos e 841 jogos pela equipe celeste, em entrevista coletiva nesta terça-feira em Porto Alegre.

Fábio elogia o adversário, mas não perde a confiança na possibilidade de levar a classificação para Belo Horizonte. "É sempre difícil enfrentar uma equipe qualificada, que foi campeã de todas as competições possíveis, aliada à força do seu torcedor no estádio. Com respeito, empenho que temos que colocar em prática dentro do jogo, se formos merecedores, temos chance de fazer um bom jogo e nos aproximarmos dessa esperança de reverter a vantagem do Inter", ressaltou.

Após três jogos sob o comando de Rogério Ceni, com duas vitórias e um empate, Fábio destaca o trabalho psicológico feito pelo treinador no sentido de mostrar para o elenco o valor de uma vitória diante de um rival tão tradicional como o Inter.

Fechamos a preparação nesta terça, em Porto Alegre, para o grande jogo contra o Internacional pela @copadobrasil Contando com a força da Nação Azul, seguimos firmes e fortes para o segundo tempo desta grande batalha! ⚪#OMaiorCampeão #PeloHepta pic.twitter.com/XYKU3rt6jT — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) September 4, 2019

"A chegada do Rogério foi importante, algo novo na implementação do trabalho. Foram poucos dias, três semanas, e primeiramente ele frisou mais o Brasileiro, onde a gente precisava das vitórias para melhorar na tabela o mais rápido possível. Conseguimos em poucas semanas bons resultados, uma evolução nítida em todos os aspectos dentro de campo. Agora ele frisou que temos a oportunidade nesse jogo de volta de conseguir fazer história e novamente ir para uma final, que seria o terceiro ano consecutivo (do clube mineiro na decisão)", revelou Fábio, que está no Cruzeiro desde 2005.

Além da terceira final seguida, o Cruzeiro busca o sétimo título da competição nacional, pois foi campeão em 1993, 1996, 2000, 2003, 2017, 2018.

TREINO SEM DEDÉ

O time cruzeirense realizou na tarde desta terça-feira, no CT do Grêmio, o seu último preparação para o jogo decisivo. E a atividade comandada por Ceni não contou com a presença de Dedé. A assessoria do clube informou que ele ficou no hotel onde a equipe está concentrada na capital gaúcha realizando trabalhos com o fisioterapeuta Charles Costa.

O fato de não ter treinado, porém, não significa que Dedé não poderá escalado como titular nesta quarta. Caso não possa atuar, ele deverá ser substituído por Fabrício Bruno. E uma novidade na formação cruzeirense contra o Inter deverá ser o também zagueiro Léo, que ficou fora dos três últimos confrontos por causa de problemas físicos. Nesta terça, ele treinou normalmente e mostrou que está pronto para voltar.

Já o lateral-direito Orejuela, que vinha sendo escalado como titular por Ceni, vai desfalcar o Cruzeiro por estar com a seleção colombiana convocada para os amistosos contra Venezuela e Brasil. Edilson entrará em seu lugar. Assim, um time provável do Cruzeiro para a partida é o seguinte: Fábio; Edilson, Dedé (Fabrício Bruno), Léo e Dodô; Henrique e Robinho; Marquinhos Gabriel, Thiago Neves e David; Pedro Rocha.