Fábio diz que defesa forte é uma das armas do Cruzeiro A campanha perfeita do Cruzeiro no Campeonato Mineiro deve-se, em parte, ao bom rendimento da defesa. A equipe venceu os dois jogos que disputou na competição, contra Caldense e Villa Nova e ainda não sofreu gols, assim como aconteceu no amistoso com o Uberlândia. Satisfeito, o goleiro Fábio lembrou que o setor defensivo também teve bom desempenho em 2010, sendo o menos vazado do último Campeonato Brasileiro.