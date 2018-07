Fábio e dupla de zaga titular voltam a desfalcar o Cruzeiro contra o Grêmio

O técnico Mano Menezes não poderá contar mais uma vez com o goleiro Fábio e os zagueiros Léo e Murilo para escalar o Cruzeiro. Os três ficaram de fora da lista de relacionados anunciada por ele nesta segunda-feira para o duelo diante do Grêmio, na quarta, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

+ Cuca testa defesa titular e escala Jean na lateral

+ Dorival diz que Junior Tavares está mais responsável na marcação

Os três jogadores já haviam sido desfalques diante da Ponte Preta, na vitória do último sábado. Fábio tinha sido liberado para realizar exames médicos pessoais, enquanto Murilo e Léo acusaram dores musculares e foram poupados.

Nesta segunda-feira, Fábio voltou a treinar, mas Mano optou por mantê-lo fora. Murilo foi outro que trabalhou, mas ainda sente dores em sua panturrilha direita e, por isso, não jogará. Já Léo sequer treinou, com um problema na panturrilha esquerda, e também segue fora.

Assim, a tendência é que o Cruzeiro repita a escalação da vitória de sábado, com: Rafael; Ezequiel, Manoel, Digão e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Rafinha, Thiago Neves e Alisson; Rafael Sóbis. Para Hudson, será mais um teste para o time, que vem em alta na temporada.

"No futebol, a gente é colocado à prova todo dia. E já tomamos ciência que quanto melhor nossa colocação no fim do Brasileiro, seremos premiados. Vamos provar nossa qualidade", declarou. "A gente vinha se cobrando bastante por conta das oscilações. Mas a gente sabia que uma hora ia encaixar."

A principal novidade na lista de relacionados para encarar o Grêmio é a presença do meia Arrascaeta. O jogador segue a serviço do Uruguai, que vai enfrentar nesta terça a Bolívia pelas Eliminatórias, e só deverá se juntar ao elenco na quarta-feira. Até por isso, deverá ficar apenas como opção no banco de reservas.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Rafael e Lucas França

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa e Ezequiel, Lennon

Zagueiros: Digão, Manoel e Arthur

Meio-campistas: Arrascaeta, Henrique, Hudson, Elber, Lucas Romero, Lucas Silva, Messidoro, Rafinha e Thiago Neves

Atacantes: Alisson, Rafael Marques e Rafael Sóbis