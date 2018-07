Fábio e Marquinhos Paraná miram recorde no Cruzeiro O goleiro Fábio e o volante Marquinhos Paraná iniciam no duelo com o Estudiantes, quarta-feira, em Sete Lagoas, a disputa da quarta Libertadores pelo Cruzeiro. E os dois jogadores podem alcançar uma marca histórica na competição. Ele já participaram de 36 jogos no torneio e podem superar o recorde do ex-goleiro Raul, que disputou 40 partidas da Libertadores pelo Cruzeiro, sendo o recordista em participações no campeonato pelo clube de Belo Horizonte.