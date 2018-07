Fábio elogia Mano e prevê 2016 promissor para o Cruzeiro Faltando apenas duas rodadas para o fim do Brasileirão, times, jogadores e comissões técnicas já começam a fazer uma avaliação geral da temporada 2015. E, no Cruzeiro, o capitão Fábio se antecipou para aprovar o desempenho do técnico Mano Menezes. O goleiro aposta que, com a sequência do trabalho do treinador, o time mineiro terá um ano promissor.