Fábio elogia Rafael e diz que 'não se esquenta' por titularidade no Cruzeiro

Pela primeira vez em 11 anos, o Cruzeiro teve, durante boa parte do Campeonato Brasileiro, um goleiro que não era Fábio. O veterano sofreu uma lesão grave no joelho direito, precisou operar, e ficou fora de combate um turno inteiro. Rafael atuou em 23 partidas - seis delas pela Copa do Brasil - e agradou.

A ponto de a temporada começar sem a certeza de que o titular é Fábio. O recordista de partidas com a camisa do Cruzeiro, porém, diz não se importar com isso. Está feliz que Rafael, de 27 anos, quase nove anos mais novo, teve enfim uma oportunidade de mostrar seu talento.

"Vi o Rafael praticamente crescendo. Brinco com ele que ele aprendeu bem, observou bastante. O Mano (Menezes) sabe o que é melhor para o Cruzeiro e eu também quero o melhor para o Cruzeiro. Eu estou tranquilo, saí do time por causa de uma lesão e estou voltando. Sei das minhas condições, da minha qualidade, não fico me esquentando que eu tenho que ser titular", comentou Fábio, ao site do Cruzeiro.

Para o goleiro, Rafael mostrou que pode jogar em qualquer grande clube do País. "Ele esperou muito tempo e jogou muito pouco ao longo desses anos. Era muito importante para ele, não só dentro do Cruzeiro, mas também no cenário nacional, porque ele tem uma certa idade e precisa formar um nome, se firmar como um goleiro que pode jogar em grandes clubes", acrescentou.