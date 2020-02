Fábio elogia Tombense e admite atuação ruim do Cruzeiro

Em uma noite de pouca inspiração, o Cruzeiro foi presa fácil para o Tombense e perdeu por 2 a 0, nesta quinta-feira, em Tombos, em partida atrasada da segunda rodada do Campeonato Mineiro.

O capitão e goleiro Fábio reconheceu a qualidade do adversário, que assumiu a liderança do Estadual, e avaliou que o Cruzeiro não conseguiu encaixar o seu estilo de jogo.

"A equipe do Tombense tem qualidade, com jogadores que jogaram na base de time grande ou experientes. Estão com uma equipe consistente e souberam aproveitar a criação. Infelizmente não conseguimos encaixar na saída de bola e nem a criação", disse Fábio.

A derrota fez o Cruzeiro estacionar nos 11 pontos, na quinta colocação, fora da zona de classificação às semifinais. Uma vitória poderia colocar o time na liderança do Estadual.

Agora, os comandados de Adilson Batista só voltam a campo pelo Mineiro em 1º de março, contra o Uberlândia, às 16 horas, no Mineirão, pela sétima rodada.