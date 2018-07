Fábio elogia trabalho de Deivid e diz confiar em título do Cruzeiro

"A pré-temporada foi muito positiva. O trabalho do Deivid e da nova comissão é bem alinhado ao que o Cruzeiro pretende se transformar dentro de campo e fora. Foram dias de evolução, de união, de planejamento. Ficamos felizes com a pré-temporada. Tivemos uma prévia de que não será fácil. Conseguimos colocar em prática um pouco do que o Deivid nos passou. Mas vamos melhorar ainda mais", declarou.

Depois desta boa pré-temporada e do início da Copa Sul-Minas-Rio, o Cruzeiro se prepara agora para a estreia no Campeonato Mineiro. Neste domingo, recebe a URT no Mineirão. E a expectativa é pelo título, mas também pelo contato maior com os torcedores do estado.

"O Mineiro é importante, porque tem essa aproximação do interior, do carinho do torcedor. Nos jogos que a gente faz fora de casa, podemos ver a grandeza do Cruzeiro e receber o carinho dos cruzeirenses, que nos acolhem muito bem em suas cidades", comentou Fábio. "Ser campeão é bom, independente do torneio. Desde criança era bom ganhar, até no escolar. Para mim é uma satisfação disputar o estadual e este ano vamos lutar para sermos campeões."