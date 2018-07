Fábio exalta defesa do Cruzeiro e fala em equilíbrio

BELO HORIZONTE - Capitão do Cruzeiro, líder disparado do Brasileirão com 50 pontos, o goleiro Fábio enalteceu o equilíbrio do time, que não sofre gols há três rodadas. A equipe mineira tem o melhor ataque e a segunda melhor defesa da competição, além do maior saldo de gols entre as 20 equipes da Série A.

"É muito importante a gente exercer um equilíbrio, sofrer menos gols. É o empenho de todos, a gente não pode citar somente os jogadores da defesa sem falar do comprometimento dos outros atletas, do meio-de-campo e também do nosso ataque", afirmou o goleiro, que já defendeu a meta do Cruzeiro 516 vezes nas duas passagens pelo clube mineiro, a segunda iniciada em 2005.

O Cruzeiro tem oito pontos de vantagem para o Botafogo, segundo colocado na tabela de classificação do Brasileirão. E a vantagem do time treinado por Marcelo Oliveira se reflete na comparação dos números com os concorrentes.

Até agora, foram 48 gols cruzeirenses no campeonato, 12 a mais do que fez o Botafogo - também em segundo no ranking dos melhores ataques do torneio. E a defesa do Cruzeiro só é menos vazada do que a do Corinthians, que tomou 13 gols, seis a menos do que o líder do Brasileirão. No saldo de gols, o time mineiro sobra: a diferença entre as bolas que entraram e as que vazaram os adversários é de 29, contra 12 do Atlético-PR.