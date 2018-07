Fábio falha na estreia, vai embora no intervalo e deixa o Figueirense

Durou apenas 45 minutos a passagem do experiente goleiro Fábio no Figueirense. Ele estreou nesta terça-feira em partida contra o Boa, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mas deixou o jogo ainda no intervalo e já não faz mais parte do elenco da equipe catarinense.

Nos únicos momentos em que esteve em campo pelo clube, Fábio falhou e sofreu um gol estranho marcado por Douglas Assis, aos 24 minutos do primeiro tempo. O zagueiro adversário levantou a bola para a área de muito longe e o goleiro não conseguiu segurar, deixando que ela entrasse direto no gol sem tocar em ninguém. O gramado estava molhado pelas fortes chuvas que caem em Florianópolis.

Pouco antes do intervalo, o Boa ainda ampliou o placar com o meia Fellipe Matheus, cobrando pênalti. Na volta para o segundo tempo, a torcida estranhou a alteração do técnico Márcio Goiano, que trocou Fábio por Thiago Rodrigues e preferiu não explicar o motivo à imprensa. Ele se limitou a dizer que o titular não foi sacado por problemas físicos ou de lesão.

Após a partida, o superintendente de esportes do clube, Carlos Arini, explicou a situação e disse que o goleiro alegou problemas pessoais e pediu para sair. Algum ato de indisciplina pode ter acontecido nos vestiários. O jogador pegou um táxi ainda no intervalo e sequer acompanhou o segundo tempo da partida.

Após a derrota, o clube anunciou que Fábio não faz mais parte do elenco e sua passagem se encerra como uma das mais curtas e mais curiosas da história do Figueirense, com apenas 45 minutos e dois gols sofridos.

Fábio, de 38 anos, é um dos mais experientes jogadores em atividade no futebol brasileiro e já passou por diversos clubes ao longo da carreira como Portuguesa, Goiás, Ponte Preta, Criciúma e São Caetano. Desde 2015, estava no Ituano, clube pelo qual disputou o Campeonato Paulista no início do ano.