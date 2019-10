Fábio faz dois, e Oeste bate Londrina em confronto direto na Série B

O artilheiro Fábio calou mais de sete mil pessoas na noite desta sexta-feira no Estádio do Café ao marcar os gols da vitória do Oeste sobre o Londrina, por 2 a 0, em partida válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Essa é a quinta partida seguida sem vitória do Londrina diante do seu torcedor. Com 35 pontos, o time corre o risco de ficar na beira da zona de rebaixamento no fim da rodada. Por outro lado, o Oeste encerrou um jejum de quatro jogos e chegou aos 38, subindo para o 13º lugar.

O primeiro tempo no Estádio do Café foi abaixo da crítica, com muitos passes errados, principalmente pelo Londrina. Não é a toa que as únicas chances de gols foram criadas pelo Oeste. Na primeira, Fábio chutou, a bola desviou em Lucas Costa e César fez boa defesa. Depois, Salomão levou perigo em finalização para fora.

A única diferença do segundo tempo para o primeiro é que o Oeste não desperdiçou as chances que criou. Logo aos nove minutos, Fábio aproveitou rebote da trave em chute de Wallace Bonilha e completou para o gol. O Londrina se lançou em busca do empate e viu o time paulista ampliar em contra-ataque.

Aos 28, Mazinho desceu em velocidade e tocou para Wallace Bonilha, que rolou para Fábio. O atacante bateu de primeira e marcou seu 11º gol no campeonato. E o placar poderia ter sido mais elástico se César não tivesse feito grande defesa em finalização de Fábio.

O Londrina volta a campo na próxima segunda-feira, contra o Paraná, às 20 horas, no Durival Britto, em Curitiba. O Oeste recebe o CRB, no próximo sábado, às 16h30, na Arena Barueri, em Barueri. Os jogos são válidos pela 32ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 0 x 2 OESTE

LONDRINA - César; Alemão, Dirceu, Lucas Costa e Felipe Vieira; Bertotto (Arthur Caculé), Germano, Matheus Bianqui (João Paulo) e André Moritz (Luidy); Matheusinho e Léo Passos. Técnico: Mazola Júnior.

OESTE - Luís Carlos; Felipe Gregório (Matheus Oliveira), Cléber Reis (Willian Rocha), Caetano e Salomão; Thiaguinho (Leandro Melo), Matheus Jussa, Wallace Bonilha e Elvis; Mazinho e Fábio. Técnico: Renan Freitas.

GOLS - Fábio, aos nove e aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

CARTÃO AMARELO - Não houve.

RENDA - R$ 70.430,00.

PÚBLICO - 7.043 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).