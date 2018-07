Fábio faz planos para jogar outra temporada pelo Cruzeiro

Fábio completa este ano 10 temporadas interruptas no gol do Cruzeiro. Titular incontestável, é o terceiro jogador que mais vezes defendeu a Raposa na história.

Aos 34 anos, o goleiro vive grande fase. Tranquilo, transmite segurança à defesa e frequentemente faz verdadeiros milagres. O último foi na quinta-feira, na vitória por 2 a 1 contra o Grêmio, em Porto Alegre, quando defendeu um chute à queima-roupa de Barcos.

Com contrato com o Cruzeiro até 2016, Fábio já faz planos para jogar apenas mais uma temporada e se aposentar. Devido ao grande momento do goleiro, diretoria e torcida tentam fazer Fábio mudar de ideia. Há quem, inclusive, defenda a sua convocação para a seleção brasileira. E como titular.

Se antes Fábio era acusado de ser um goleiro irregular, com a experiência adquirida nos últimos anos ele dificilmente falha. As campanhas do Campeonato Brasileiro deste ano e do ano passado comprovam isso. O bom time do Cruzeiro começa pelas boas defesas de Fábio.

Eleito pela CBF o melhor goleiro do Brasileiro de 2013, ele deve faturar o prêmio mais uma vez este ano. Fábio salvou o Cruzeiro em vários jogos e garantiu vitórias em momentos cruciais do campeonato. Capitão e líder dentro e fora do campo, o goleiro é o símbolo de um time que não falha.