Fábio Ferreira não treina, mas deve jogar pelo Botafogo

Fábio Ferreira foi poupado por conta de uma pancada na panturrilha direita, recebida no treinamento de quinta-feira. De acordo com o departamento médico, o zagueiro deverá ter condições de enfrentar o Nova Iguaçu. Mas no coletivo dessa sexta-feira, ele foi substituído por Lucas Zen.

O restante da escalação foi a mesma que derrotou o Resende por 3 a 1, no último domingo, na estreia do Botafogo no Campeonato Carioca. Assim, o time que treinou nesta sexta-feira teve: Jefferson, Lucas, Antônio Carlos, Lucas Zen e Márcio Azevedo; Marcelo Mattos, Renato, Andrezinho, Elkeson e Maiocosuel; Loco Abreu. O coletivo foi vencido pelos titulares por 2 a 1, com gols de Loco Abreu e Elkeson. William marcou para os reservas.

O técnico Oswaldo de Oliveira lembrou que o Nova Iguaçu venceu o Olaria na primeira rodada do Campeonato Carioca para prever um duelo complicado para o Botafogo. "Nós vimos o primeiro jogo deles contra o Olaria. É um time muito bem organizado, com jogadores de bom nível", elogiou o comandante. "A nossa expectativa é de um jogo muito duro realmente".