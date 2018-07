Fábio Ferreira pede cuidado com Vágner Love e Adriano

Essa ao menos é a opinião do zagueiro Fábio Ferreira, que enalteceu também os demais jogadores do Flamengo, mas ressaltou que qualidade de Adriano e Vágner Love pode fazer a diferença.

"Falar do Adriano é complicado. É um jogador com muita qualidade. Tanto ele quanto o Vagner Love precisam de marcação em cima. Se der uma brecha eles marcam mesmo. Precisamos fazer uma marcação forte. Se não, complica", avaliou Fábio Ferreira.

Vagner Love, com 14 gols, e Adriano, com 11, são os artilheiros do Campeonato Carioca. Por isso, reforça o zagueiro, todo o cuidado é pouco.